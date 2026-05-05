アップルがマグネット式の無線充電機能「MagSafe」をiPhoneから削除する可能性が浮上しています。 リークアカウントのInstant Digitalによれば、アップルはMagSafeの存在価値を見直しており、iPhoneに‌MagSafe‌を搭載するコストと、アクセサリやエコシステムの存在を天秤にかけています。 現時点で、‌MagSafe‌がiPhoneからすぐに削除される兆候はありません。しかし、折りたたみの「iPhone Ultra」