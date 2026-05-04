ゴールデンウィーク真っ只中の5月3日、東京ビッグサイト 西1・2・4ホール＆アトリウムにて、アナログゲームの祭典「GENDA GiGO Entertainment presents カードゲーム祭2026」のDAY1が開催された。本イベントは株式会社ブシロードが主催し、株式会社GENDA GiGO Entertainmentが冠協賛として加わるGW恒例の大型イベント。トレーディングカードゲーム（TCG）はもちろん、ボードゲームやバトルホビーまで一日中遊び尽くせる内容となっ