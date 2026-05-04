ゴールデンウィーク真っ只中の5月3日、東京ビッグサイト 西1・2・4ホール＆アトリウムにて、アナログゲームの祭典「GENDA GiGO Entertainment presents カードゲーム祭2026」のDAY1が開催された。

本イベントは株式会社ブシロードが主催し、株式会社GENDA GiGO Entertainmentが冠協賛として加わるGW恒例の大型イベント。トレーディングカードゲーム（TCG）はもちろん、ボードゲームやバトルホビーまで一日中遊び尽くせる内容となっており、前年の2025年は総来場者数2万1929人を記録した実績がある。

筆者は初日となるDAY1に参戦。会場に足を踏み入れた瞬間に視界に飛び込んできた光景は、想像をはるかに超えるものだった。

ぎっしり並ぶプレイヤーが本気で楽しんでる！ 大会スペースの熱気が圧巻

まず驚かされたのは、大会スペースの圧倒的なボリューム感だ。広大なホールにずらりと並んだ対戦テーブル、そこに座って真剣な面持ちでカードを切り続けるプレイヤーたち。あんなにも多くの人が、あんなにも真剣に、それでいて心底楽しそうにカードゲームをしている姿に、しばし足が止まってしまった。

隣のテーブルからは「うわー、そう来るかー！」と歓声が上がり、向こうのテーブルではビシッと姿勢を正して相手の一手をじっと見つめるプレイヤーがいる。本気と笑顔が同居する独特の空気感は、リアルイベントならではの醍醐味だ。

DAY1のブシロードTCG大会では、『カードファイト!! ヴァンガード』『ヴァイスシュヴァルツ』『ヴァイスシュヴァルツブラウ』『プロ野球カードゲーム ドリームオーダー』『hololive OFFICIAL CARD GAME』『五等分の花嫁 カードゲーム』『ゴジラ カードゲーム』といった人気タイトルが一斉に大会を実施。15周年を迎えた『カードファイト!! ヴァンガード』は「大ヴァンガ祭2026」として、ヴァンガードチャンピオンシップデラックス2026の権利大会など豪華プログラムが展開されていた。

アトリウムのGiGO協賛ブースが豪華！ クレーンゲームに新作景品も

会場の入口に位置するアトリウムでは、冠協賛のGiGO協賛ブースが大々的に展開されていた。冷やしGiGOロゴ焼き＆レモネードのセット（1セット1,500円／税込）を購入すると、ヴァイスシュヴァルツのPRカード「GiGOのたい焼き 青木陽菜」がもらえるというファン垂涎の特典付きだ。カスタードホイップ味のたい焼き型スイーツに爽やかなレモネード、TCGの合間のリフレッシュには良いだろう。

そして特筆すべきはクレーンゲームコーナー。大人気フィギュア「ぷちっしゅ！」の新作景品が先行登場しており、Poppin’PartyとRoseliaのラインナップは『BanG Dream!』ファンにはたまらないはず。

プレイチケット1枚1,500円（税込）でチャレンジでき、景品ゲット時にはヴァイスシュヴァルツPRカード「GiGO 青木陽菜」もプレゼントされるという豪華仕様だった。午後に再び立ち寄ると、景品はほとんど残っていないという、さすがの人気っぷりだった。

多くの会社が出展するアナログゲームブースが熱い！

カードゲーム祭の魅力のひとつが、ブシロード以外のメーカーが集うアナログゲーム出展ブース。今年はなんと20社が出展という大ボリュームで、新作TCGからボードゲーム、サプライメーカーまで多彩な顔ぶれがそろった。

アニプレックス／『ビルディバイド -ブライト-』：アニプレックスの人気作品によるTCG。ブース内では初心者講習会、カード展示、物販を実施し、新商品の実物カードも一部先行公開されていた。

ウィザーズ・オブ・ザ・コースト／『マジック：ザ・ギャザリング』：手ぶらで楽しめる体験ブースを展開。『マジック：ザ・ギャザリング--FINAL FANTASY』のデッキ製品で遊べる体験コーナーや物販コーナー、ウェルカムデッキの無料配布まで用意されていた。FFファンには気になるところだろう。

タカラトミー／『BEYBLADE X』：ベーゴマが現代版に進化したベイブレードの最新シリーズ。スタッフからレクチャーを受けて遊べる体験会を実施し、貸出のベイブレードもあるので持っていなくても参加可能だ。「BEYBLADE X」らしいぶつかり合う音が響いていた。

バンダイ／『バトルスピリッツ』：リニューアルされた新生バトスピを手ぶらで体験できるブース。長くTCGシーンを牽引してきた老舗の進化形にファンの注目が集まっていた。

ブロッコリー／『Z/X -Zillions of enemy X-』：スリーブプロテクターシリーズと『Z/X』の宣伝・販売を実施。

ムービック／『NIKKE DUEL ENCOUNTER』『Harry Potter カードゲーム』：『勝利の女神：NIKKE』のアクリルスタンドがそのままボードゲームになるという斬新なコンセプトの「デュエニケ」と、『ハリー・ポッター カードゲーム』の体験会を実施。後者は手ぶらかつ参加費無料で、講習用デッキもそのまま持ち帰れるという太っ腹仕様だった。

THINKR／『KAMITSUBAKI CARD GAME』：物販・体験会に加えて今回はミニ大会も実施。初のコンセプトデッキも販売され、KAMITSUBAKI STUDIOファンの熱気も伝わってきた。

SEEDERS／『Akashard:Shadow of the Neuroverse』：万物を記録する記憶の図書館アカシャを舞台にしたカードバトルゲーム。体験会も開催されており、独特の世界観に引き込まれるプレイヤーの姿が印象的だった。

CATALYST／『空創Lab』：「空想」と「創造」をテーマにしたオリジナルゲームと関連グッズを販売。試遊スペースも用意されていた。

Legendary Games Japan／『フレッシュ＆ブラッド』：ニュージーランド発の賞金制カードゲーム。フライト式の初心者向け講習会を開催し、ウェルカムデッキとノベルティを無料配布していた。

Fayble Japan／『Grand Archive TCG』：最新商品「RDO」をはじめ初心者向けシリーズも用意。「Ascent Akihabara」では参加者数が680名を超える盛り上がりを見せている注目タイトルだ。

そのほか、サニーデイマーケットのサプライブランド「カードの鎧」、大興印刷の漫画原作TCG「アニマルカードゲーム」、テイアイトレーディングのサプライブランド「リアン」、東京トレカ取引所の鑑定済みカード総合サービス「カルドバ」、FRAMELUNCHの実名馬レースバトルカードゲーム『Force of the Horse』、Blue Flintの『SUSABI GAMES』（『HacKClaD』『アイドルアライブ』）、モノリスの『CNPトレカ』、ホビージャパンのボードゲーム販売ブースも出展。それぞれ個性的な展開で来場者を惹きつけていた。

カードゲーム祭という名称ながら、ボードゲームやバトルホビーまで楽しめてしまう。なかなかに懐の深いイベントだ。

ブシロードグループ出展もコンテンツ盛りだくさん

いわずもがなブシロードグループの出展ブースも見逃せない。

フロントウイング ノベルゲームブースでは、フロントウイングとブシロードによるノベルゲームタイトル『花束を君に贈ろう-Kinsenka-』と『Lilac』の試遊を実施。TCGイベントでノベルゲームの試遊ができるのは珍しく、ノベルゲーム好きとしてはうれしい立ち寄りスポットとなった。

コミックグロウルブースでは、ヴァンガードの漫画の歴史をたどるパネル展示を中心に、『カードファイト!! ヴァンガード』『YouthQuake』『Divinez 幻真覚醒編』をピックアップ。豪華景品が当たる抽選会も開催され、年刊ブシロードの付録カード引換もこちらで行われていた。

少女☆歌劇 レヴュースタァライト 9周年企画出展ブースではスタァライトのスタンディ展示やフォトスポット、ノベルティ配布を実施。

魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeanceブースでは7月から放送予定の同TVアニメに関する展示やPV上映が行われており、ファンが食い入るように映像を見つめていたのが印象的だ。

ZERO RISEブースではクロスメディアプロジェクト「ZERO RISE」のキャラクタービジュアルパネルや初ステージパフォーマンス映像を放映。

バンドリ！ブースでは2026年夏放送開始予定のTVアニメ『バンドリ！ ゆめ∞みた』の展示と、新作モバイルゲーム『BanG Dream! Our Notes』の情報も公開されていた。

ブシロードクリエイティブブースでは、PalVerseやカプセルトイ、スポーツブランド、ヴァンガードクジ、プライズ展示と物販に加え、「新日本プロテイン Light チョコバナナ味 夢限大みゅーたいぷラベル」の試飲・販売も実施。

国内最初の体験会！「パルワールド オフィシャルカードゲーム」の先行体験会に潜入

そして個人的にもっとも注目していたのが、新作TCG『パルワールド オフィシャルカードゲーム』の先行体験会ブースだ。

本作は世界的大ヒット作『パルワールド』の世界観をベースに、多彩な能力を持つパルたちを操って戦略的な駆け引きを楽しめる2人対戦型カードゲーム。2026年7月30日に世界同時発売を控えており、本イベントは国内最初の体験会となる場だ。

ブース内には、トライアルデッキ収録カードの最速公開展示や、カード型のスタンディパネル、そしてオコチョ＆モモチョの巨大バルーン特別展示まで設置されており、フォトスポットとしても賑わっていた。体験会への参加者にはプロトタイプデッキ（メインデッキ50枚＋ソウルカード10枚＋紙製プレイマット）がプレゼントされる嬉しい仕様で、ブースには絶え間なく希望者が訪れていた印象だ。

筆者も体験会に参加させていただき、発売前の本作を一足早くプレイ。ルールの手触りや戦略性、パルたちの個性をどう活かすかといった部分まで、しっかりと味わってきた。詳細なプレイレポートは後日、別記事にてお届けする予定なので、ぜひそちらもチェックしていただければ。

なお、体験会14時の回では、なんとブシロードの代表取締役社長兼CEO・木谷高明社長が自ら参加者にルールをレクチャー。相変わらず凄い会社だ……。

ステージは豪華4本立て！ オープニングは青木陽菜さんのライブで幕開け

DAY1のメインステージは、12時から青木陽菜さんのライブステージでスタート。続く14時からは、新タイトル関連の楠田亜衣奈さん（雲藤蛍 役）MCのもと、佐倉初さん（神楽柚乃 役）、鶴見萌さん（伯耆秋菜 役）、あわつまいさん（三味風香 役）、梅原サエリさん（備前ハナビ 役）が登壇する「タタラの唄姫 ステージ」が実施された。

16時からは「魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance」トーク＆ライブステージが開催。橘杏咲さん（久瀬シイナ 役）、結川あさきさん（夜海トワ 役）、千春さん（相沢シオリ 役）、青木陽菜さん（古寺ユズ 役）が登壇し、7月放送開始予定のTVアニメに関する話題でファンを沸かせた。

そしてDAY1の締めくくりは18時からの「カードファイト!! ヴァンガード スペシャルステージ」。宮田俊哉さん（明導アキナ 役）、代永翼さん（先導アイチ 役）、蒼井翔太さん（近導ユウユ 役）、森嶋秀太さん（新田新右衛門 役）という15周年に相応しい豪華キャストが集結し、会場は最高潮の盛り上がりを見せた。

フード、コスプレ、あそびかた教室まで……一日中楽しめる仕掛けが満載

フードエリアでは『ヴァンガード』のキャラクターにちなんだ「櫂のあめ色玉ネギカレー」（1,000円／税込）や「トウヤのカートン買いは常識だよポテト」（800円／税込）、「コックミリオン特製オムライス」（1,000円／税込）といったキャラフードがずらり。さらに「ゴジラの足跡ピザ」（700円／税込）といったユニークなメニューも登場した。各メニューにはPRカードやイラストカードのおまけが付く。

「あそびかた教室」では、初心者向けにスタッフが丁寧にルールを教えてくれる体験コーナーが終日稼働。「気になっていたけど一歩を踏み出せなかった」というTCGをこの機会に始められるのは大きい。スタンプラリーの条件にもなっているので、来場者が積極的にチャレンジしている姿が見られた。

また、今回のカードゲーム祭からは参加可能なコスプレの範囲が拡大し、これまでのブシロードタイトルに加えて『ヴァイスシュヴァルツ』や『Reバース for you』の参加タイトルもコスプレOKに。会場内では多種多彩なキャラクターに扮した来場者の姿が見られ、撮影可能エリアでは賑やかなフォトセッションが繰り広げられていた。

まとめ：アナログゲームが持つ熱量を存分に味わえるDAY1

「GENDA GiGO Entertainment presents カードゲーム祭2026」DAY1は、TCGの大会の熱気、ボードゲームやバトルホビーとの新しい出合い、ステージやフードといったエンタメ要素まで、まさに”アナログゲームの祭典”の名にふさわしい充実ぶりだった。

何より印象に残ったのは、冒頭でも触れた大会スペースのあの光景である。デジタルが生活の隅々まで浸透した現在でも、これだけ多くの人が一堂に会して、卓を挟んで対面でカードゲームを楽しんでいる――その事実自体が、なんだか尊いものに思えてくる。

なお、DAY2となる5月4日も同会場で開催され、夢限大みゅーたいぷのライブステージや「カードファイト!! ヴァンガード スペシャルステージ」、ゴジラ(1999) グリーティング、西尾夕香さんと青木陽菜さんによるフィナーレイベントなどが予定されている。GWのラストを締めくくるイベントとして、大いに盛り上がることだろう。

公式サイト：https://bushiroad.com/cardgamefes2026

(執筆者: sasuke_in)