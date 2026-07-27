お笑いトリオ・ネルソンズの青山フォール勝ちが２７日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。自身の“うっかり”で食い逃げ騒動になってしまったことを謝罪した。青山は「昨夜、福岡のラーメン屋さんにて、普段の券売機での支払いに慣れすぎていたため、お会計を済ませたつもりでそのまま店を出てしまいました」と投稿。続けて「店員さんが店の外まで走って追いかけてきてくださり、店に戻って代金をお支払いしました」と経緯を説明