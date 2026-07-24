ペットホテルに預けられていた犬が死んでいた事実を隠したまま、飼い主に「犬が行方不明になった」と虚偽の説明をした事件が発生した。23日、JTBC『事件班長』によると、江原・春川（カンウォン・チュンチョン）警察署は20日、ペットホテル経営者Aを動物保護法違反などの容疑で告訴する告訴状を受理した。情報提供者によると、飼い主のBさんは13日、会社の出張のため、4歳の愛犬フチをこのペットホテルに預けた。翌日午前9時ごろ、