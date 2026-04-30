（台北中央社）台湾科技大学（台北市）は27日、人気アニメ「機動戦士ガンダム」シリーズのプラモデル（ガンプラ）作りの腕前を競う世界大会「ガンプラビルダーズワールドカップ」で、同大デザイン学部の鄭立楷さんがU20（20歳以下）部門の頂点に輝いたと紹介した。鄭さんはバロック時代のイタリアの彫刻家、ジャン・ロレンツォ・ベルニーニの作品から着想を得てガンプラを作った。大会は昨年に地域・国ごとの予選があり、今年2月に