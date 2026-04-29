（台北中央社）台湾高速鉄道（高鉄）は28日、北部・新竹県の新竹駅で、ホームドアを設置する工事の起工式を行った。2028年第1四半期（1〜3月）までに全駅での設置を完了させる予定だ。高鉄では全12駅のうち、台北駅にのみホームドアが設置されているが、乗客の安全をより確保するため、他駅でも導入することが決まっている。高鉄の史哲（してつ）董事長（会長）はホームドアの設置により、列車を待つ乗客の安全性を大幅に高められ