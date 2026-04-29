OPPOが4月15日に発売した折りたたみスマートフォン「OPPO Find N6」のレビューをお届けします。昨年レビューした「Find N5」は日本未発売でしたが、完成度を高めた新モデルがついに日本でも発売。使用感を中心にチェックしてみました。世界一フラットな大画面ディスプレイを搭載新モデルの大きな特徴が、長期間使ってもフラットな大画面ディスプレイ。開いた状態では、折り目やシワがほとんど気になりません。高精度な3D液体プリン