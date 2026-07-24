アメリカのトランプ政権は23日、現在各国に課している10％の追加関税の失効を前に、新たな関税措置を発表しました。日本に対する税率は12.5％で、日本時間の24日午後1時すぎに発動されます。アメリカ通商代表部は23日、日本を含む60の国と地域に10％か12.5％の新たな関税を課すと発表しました。日本に対しては12.5％が適用されますが、既にこれ以上の関税が課されている品目は、現状維持となります。トランプ政権はことし2月、連邦