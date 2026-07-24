アメリカのトランプ政権はまもなく、日本を含む60の国と地域を対象に新たな追加関税を発動します。中継です。トランプ大統領の看板政策だった「相互関税」は連邦最高裁で“違法で無効だ”との判断を受けましたが、政権は今後もあらゆる手を尽くして高い関税政策を維持する考えです。トランプ政権は今年2月に「相互関税」が違法判断を受けた4日後、「通商法122条」に基づいた10%の関税を全世界を対象に発動しました。ただ、これは15