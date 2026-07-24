日本時間午後1時1分。トランプ政権は日本を含む60の国と地域に新たな追加関税を発動しました。アメリカトランプ大統領「2025年のワールドシリーズチャンピオン、ロサンゼルス・ドジャースをお迎え出来て大変嬉しく思います」2年連続でホワイトハウスを訪問したのは、ワールドシリーズチャンピオンのロサンゼルス・ドジャースアメリカトランプ大統領「ショウヘイ・オオタニ、彼は凄すぎる、本当に凄い」トランプ氏は大谷選手