アメリカのトランプ政権は、日本からの輸入品への関税率を原則12.5％とする、新たな関税措置を発表しました。これまでの一律10％の追加関税は24日失効し、新たな措置に切り替わります。トランプ政権が現在、日本を含む世界各国と地域に課している一律10％の追加関税は、日本時間24日午後1時すぎに失効します。これに代わり、USTR＝アメリカ通商代表部は、日本時間24日午後1時1分に、新たな関税措置を発動します。新たな措置は、各