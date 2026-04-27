2026年9月19日（土）に横浜アリーナにて開催を予定している『第43回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 AUTUMN/WINTER』（以下、マイナビ TGC 2026 A/W）が追加情報を発表した。『第43回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 AUTUMN/WINTER』超豪華出演者第2弾発表！メインモデルとして、TGCのランウェイでもカリスマ的存在感を放つモデルであり、現在放送中の「LOVED ONE」への出演や、2026年10月公開予定の映画「うる