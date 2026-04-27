●きょう27日(月)は安定した空模様。日ざしが強く洗濯日和に●最高気温は各地24度前後。ところどころで25度を超える夏日となりそう●次に天気が大きく崩れるのは30日(木)＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きのう26日(日)は九州付近の低気圧により、南から活発な雨雲が続々と流れ込みました。中部や東部の瀬戸内側ほど雨脚が強まり、一日傘の出番となりました。きょう27日(月)午前6時30分時点ですでにまとまった雨雲は東へ遠ざかり、順調