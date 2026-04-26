大分トリニータは25日夜、特別大会の12節をアウェーで琉球と戦い、PK戦に突入したものの惜しくも敗れました。 開幕直後以降連勝のないトリニータは25日夜、2か月ぶりの2連勝を目指しアウェーでFC琉球と対戦しました。前半は互いにチャンスを作れずトリニータはシュート3本に抑えられ、0対0で折り返します。 後半積極的に攻めるトリニータは22分、途中出場の木本がシュート、さ