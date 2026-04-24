過去も現在も「青山一丁目」は存在しません『週刊プレイボーイ』で連載中の「ライクの森」。人気モデルの市川紗椰（さや）が、自身の特殊なマニアライフを綴るコラムだ。今回は「東京の駅名と地名」について語る。＊＊＊東京の駅名には、時々「住所名にはないのに、路線図の上ではやたら元気に存在している名前」があります。その代表格は青山一丁目駅（東京メトロ銀座線など）。確かに毎日たくさんの人が乗り降りしている駅な