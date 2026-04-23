山形市の村木沢小学校で22日、開かれたのは、夏の山形市中心部を彩る願いちょうちんの配布式です。ことしは応援アンバサダーにパリオリンピック・女子レスリング金メダリストの鏡優翔選手が就任し、児童たちを前に特別講演しました。鏡優翔選手「私のいつもの決め事があって、願い事を書く時に「なります」と言い切ります。誰かにお願いするのではなく自分でそうしますと心に決めることで、願い事の実現に近づいているのでは