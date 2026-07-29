声優にとっては、声というのが皆さんにとっての名刺みたいなものなんです」アニメ「ルパン三世」の石川五エ門の声で知られる声優の浪川大輔さんは5月、東京・霞が関の法務省で、こう訴えた。このような声優たちの切実な意見を受け、法務省は7月13日、著名人の財産的価値を保護する「パブリシティ権」に、姿格好（肖像）だけでなく声も含まれるとの見解を指針（ガイドライン）に盛り込む方針を明らかにし、27日にその報告書案を