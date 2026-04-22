大量のホタルイカが浜辺に打ち上げられる現象、いわゆる「ホタルイカの身投げ」。新月の前後の夜に起こりやすいと言われ、先週末、富山市の浜ではホタルイカを捕まえようと大勢の人が集まりました。浜や浅瀬での「ホタルイカすくい」は富山湾ならではの春のレジャーとして親しまれる一方、多くの人が集まることでマナーの問題も出てきています。真岩記者がお伝えします。真岩記者「富山市の八重津浜にやってきました。