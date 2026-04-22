激しいコンタクトとスピーディーな試合展開が見どころの車いすバスケットボール。この車いすバスケに情熱を傾ける18歳の青年がこの春、富山大学に入学しました。青年の名前は、中村凌さん。新たな挑戦をする中村さんを追いかけました。富山県車椅子バスケットボールクラブ。県内各地で週3回、練習を行っています。東京パラリンピック銀メダリストの宮島徹也選手や、岩井孝義選手など日本のトップ選手が在