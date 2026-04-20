黒部峡谷に春の訪れです。黒部峡谷鉄道のトロッコ電車がきょう、今シーズンの営業運転を開始し、訪れた人たちが雄大な景色に魅了されました。「いってらっしゃーい」シーズン初日のきょう、玄関口の宇奈月駅では華やかな雰囲気の中セレモニーが行われ、トロッコ電車は地元の人たちに見送られながら出発しました。記者「春の心地よい風をうけながら、目の前には壮大で美しい景色が広がっています」黒部峡谷