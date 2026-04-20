高岡市の土地開発公社が去年購入した高岡駅南の土地について、出町市長は市の内部資料などを調べた結果「活断層がある」と認識しながら新しい市役所を建設する計画だったことを明らかにしました。出町市長「去年の６月までの市役所の、新しい市役所をどうするかっていう中では、あそこ（駅南）を前提に議論が進められてたってことは、確かでございます」これはきょう、出町市長が報道の取材に答えたものです。高岡駅南のおよそ１ヘ