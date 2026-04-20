中東情勢の様々な影響が県内でも表れてきている中、県は先ほど危機管理連絡会議を開き、県が行ったアンケートに回答した県内企業の９割以上が「影響を受けている」または「受ける見込み」だとする結果を公表しました。会議には、新田知事と副知事、それに各部局長が出席し、県内の現状を報告しました。その中で、中東情勢の影響について県内企業１３００社余りを対象に行い、２５４社から回答が得られたアンケートの結