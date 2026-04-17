氷見市できょう、未婚の女性が「まるまげ」を結って街を練り歩く、伝統の「まるまげ祭り」が開かれました。色鮮やかな着物をまとい、行列を作って歩く女性たち。その髪型を見ると…全員そろって「まるまげ」です。この祭りは、かつて街の芸妓たちが幸せな結婚を願って、年に一度、既婚女性の髪型とされる「まるまげ」を結って市内の千手寺を参拝したことが始まりとされています。きょうは一般公募の参加者も含めた県内外の未婚女性