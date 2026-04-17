『鋼の錬金術師』の荒川弘が描く、シリーズ累計600万部突破の幻怪ファンタジー『黄泉のツガイ』が、スクウェア・エニックス×アニプレックス×ボンズの豪華布陣で待望のTVアニメ化。この春、ついに放送がスタートした。数奇な運命を背負う双子の兄妹・ユルとアサを中心に、謎と怪奇が渦巻く”ツガイバトル”が幕を開ける。今回は、主人公ユルの前に立ちはだかるガブちゃん役の久野美咲にインタビュー。キャラクターの魅力や演技へ