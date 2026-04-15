毎年大人気な無印良品の“桜味”フードを、お米料理研究家のしらいのりこさんと、ESSEベストフレンズ101の久世よう子さんがリポート。甘じょっぱさがクセになる和菓子から、ティータイムにぴったりのスイーツまで、至福のラインナップをご紹介します。胸がときめく春らしい見た目はもちろん、味にも注目です。（1）白あんが入ったひとくち大福「パクパクつまめるサイズ感がニクい。桜の風味はほかより薄めかな」（しらいさん）【写