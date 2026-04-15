眉村ちあきが本日4月15日、8thフルアルバム『AMPLAND PLAN』と、全曲英語詞による配信限定アルバム『PLAN C』を2タイトル同時リリースした。これらアルバム収録曲より3本のミュージックビデオが一挙公開された。眉村ちあきは2026年、「THEスーパーグルグルフィジカルジンジャーエール」「渋谷ふりーふぉーる」「again」と立て続けに新曲3曲を配信リリースした。さらに、『謎だらけ』シリーズ最新作となるSCRAPによるリアル脱出ゲー