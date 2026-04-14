（台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は14日、国軍が2週間にわたって実施している図上演習を視察した。自身のフェイスブックで視察について知らせた上で、「平和のよりどころは1枚の協議書ではなく、自分たちの実力だ」とつづって防衛力強化の必要性を訴えた。図上演習はコンピューターを利用したもので、中国による台湾侵攻を想定した大規模軍事演習「漢光42号」の一環。11日に始まった。頼総統は、国軍の統合作戦指揮センタ