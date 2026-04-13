ものを減らしてすっきり暮らしませんか。ここでは、Instagramでミニマルな暮らしを発信するSHIROさん（30代）が「捨ててよかった」と実感しているものを紹介します。テレビや食器、筆記用具を手放し、納得できるものに置き換えたことで、暮らしの満足度が向上したといいます。詳しく伺いました。1：いただきものの筆記用具はすべて手放すSHIROさんは、かつてはものがあふれかえる汚部屋で暮らしていましたが、一念発起して大半を処