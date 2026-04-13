とろサーモンの久保田かずのぶが、若手時代に起こした“とんねるずロケ途中帰宅事件”の真相を明かした。信じがたい行動だが、久保田なりの理由があったそうで……。 【TVer】ギャロップ林、とろサーモン久保田に対して「同期なのに敬語」の理由明かす 久保田が東京に出たばかりで仕事がなかった頃、とんねるずの番組のロケに参加する機会があった。10人以上いた若手芸人のうちの1人だったが、周りは“お侍ちゃ