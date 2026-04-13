贈り物にも喜ばれる、見た目も味も上質な「クッキー缶」。フタを開けた瞬間のときめきや、ひと口目の幸福感は特別ですよね。今回は、料理研究家やパティシエなど食のプロたちが、実際に愛用・おすすめする「とっておきのクッキー缶」を3つご紹介。自分へのご褒美にも、贈り物にもぴったりな逸品を厳選しました。※ この記事は『別冊天然生活ときめきのクッキー缶』（扶桑社刊）に掲載された内容を抜粋・再編集しています【写真】