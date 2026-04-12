Instagramで「つめるだけ10分弁当」を発信している母娘料理ユニット「みりんとゆりんの台所」。冷凍おかずのレシピと、母娘の軽快なかけ合いが人気を集め、フォロワーは21万人超。今回は、初の著書を発売したみりんさん（50代）とゆりんさん（20代）に、母娘で続けてきた「朝つくらない冷凍つくりおき弁当」づくりのコツを伺いました。※ この記事で紹介しているレシピは『母から学んだ冷凍作りおき弁当』（扶桑社刊）に掲載された