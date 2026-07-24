N-BOXタフ仕様に特別仕様車が登場！ホンダは2026年7月16日に、軽スーパーハイトワゴン「N-BOX」のマイナーチェンジを発表し、7月17日に発売しました。発売に先立ち、同年6月22日には先行予約の受付を開始していました。【画像】超カッコいい！ これが新型「“スライドドア”軽ワゴン」です！（31枚）マイナーチェンジではN-BOX CUSTOMのフロントデザインを一新するとともに、全タイプで装備を拡充。そんな進化したN-BOX