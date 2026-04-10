大人世代の骨格ウェーブの方のお悩みでいちばん多いのは「甘いアイテムは若づくしているようで恥ずかしい」「年齢に合う骨格ウエーブコーデを知りたい」というもの。その悩みは、なんと「GUの神アイテム」で解決！骨格診断の考案者で、骨格とパーソナルカラーをかけ合わせてその人に「似合う」提案を行う、二神弓子さん（53歳）が解説・紹介してくれました。ご自身も骨格ウェーブである二神さん渾身のおすすめアイテムです。骨格