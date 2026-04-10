大人世代の骨格ウェーブの方のお悩みでいちばん多いのは「甘いアイテムは若づくしているようで恥ずかしい」「年齢に合う骨格ウエーブコーデを知りたい」というもの。その悩みは、なんと「GUの神アイテム」で解決！ 骨格診断の考案者で、骨格とパーソナルカラーをかけ合わせてその人に「似合う」提案を行う、二神弓子さん（53歳）が解説・紹介してくれました。ご自身も骨格ウェーブである二神さん渾身のおすすめアイテムです。

骨格ウェーブタイプ = フェミニンは嘘。かっこいい系も似合う

骨格ウェーブは甘口フェミニンが得意なタイプなので、かわいいファッションしか似合わないと思っている方が多いようです。でも、骨格診断メソッドはテイストに縛られるものではありません。似合う素材感や似合う形があるだけで、テイスト自体は自由です。

【写真】GU「シアードルマンスリーブシャツ」全身コーデ

そこを知らないとアラフィフ以降のファッション難易度が上がってしまいます。

若い方でもフェミニンが苦手、スタイリッシュなスタイルが好きというウェーブさんは多いので、アイテム選びと着こなしのコツをお伝えします。

まずは素材選び。似合う素材感は不思議と高見えも同時に叶う

骨格ウェーブがスタイリッシュな大人コーデを叶えるアイテム選びのポイントは「素材」です。

「透けるもの」「薄いもの」「伸びるもの」「やわらかいもの」が得意な骨格ウェーブさんにとって、この春のトレンドは大チャンス。上手に取り入れて大人ファッションをマスターしましょう。

●覚えておきたい4つのポイント

1：透けるもの

2：薄いもの

3：伸びるもの

4：やわらかいもの

ネックラインがつまったものが似合うという嘘

骨格ウェーブはネックラインが広いものが苦手なので、つまっている方がよいという誤った情報をもっている方も多いようです。

正しくは「つまりすぎず開きすぎない」ネックラインが得意です。

つまっていると胴が長く見えてバランスを崩しますし、広すぎると首から下が間延びします。

ポイントは「鎖骨が見える」こと。

また、デコルテエリアはたし算をしたいパーツなので、ネックレスや大きめのピアスなどでフォローするとよりスタイルアップします。

GUで見つけた骨格ウェーブ優勝アイテム「シアードルマンスリーブシャツ」

GUの「シアードルマンスリーブシャツ」（2490円）。

私は身長170cmでサイズはLを着用しています。気に入りすぎて、ホワイトとブラックの2色を購入しました。カラーはトレンドのパステルピンクとオリーブもありました。パーソナルカラーがイエベ（イエローベース）さんはオリーブカラーもおすすめ。

ポイントはドルマンスリーブと長めの丈で、ふんわりとした質感になること。透けるだけでなくふんわりした質感もウェーブさんの着こなしを後押ししてくれる要素です。

GUに限らず今季は多くのアパレルでシアーアイテムが出ています。先ほどお伝えした「4つのポイント」をおさえつつショップめぐりをして、自分なりの1枚を探してみてください。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください