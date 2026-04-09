新学期、新しい環境の中で「わが子に友だちができない」と心配する人もいるかもしれません。教育機関と連携しながら研究を行う「いこーよ 子どもの未来と生きる力研究所」によると、「友だちづくりにこだわるより、本人が遊びたいことをしていることがなにより重要」と語ります。詳しく話を聞きました。※ この記事は『自立した子どもになるための やらない子育て』（扶桑社刊）より一部を抜粋し、再編集しています。子どもにも「