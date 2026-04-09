鶴岡市の鶴岡公園のサクラが満開となり、いま見頃を迎えています。夜には幻想的なライトアップも行われ、昼と夜で一味違った景色を楽しむことができます。鶴岡市の中心部に位置する鶴岡公園。こちらにはソメイヨシノやヤエザクラなど合わせて700本のサクラの木が植えられています。園内のソメイヨシノは今がまさに満開。見頃を迎えています。イギリスから「私はサクラを愛しています。毎年日本に来てこの美しい花を楽しんでいます