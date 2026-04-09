花笠祭りで使われる笠は生産者の高齢化により、ここ数年、不足する事態となっています。祭り存続のため救いを求めたのはベトナムでした。ベトナムの首都・ハノイ。ノイズ「牛だ牛。だんだん人の数より牛の数が増える」ハノイから車でおよそ1時間。訪れたのは、かさ職人の住む「ザイタイ村」です。尚美堂・逸見良昭社長「こういった丸みを帯びたものが良かったのでこれでお願いしたい。ぜひこれでお願いしたい」祭りに欠かせない花