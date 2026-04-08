新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、４月11日（土）に開局10周年。それを記念した特別番組『30時間限界突破フェス』の目玉企画、『ウルフアロンから３カウント取ったら1000万円』の続報を報告。１人目の挑戦者として、大相撲元大関の把瑠都の参戦が決定した。 ４月11日（土）午後３時から放送開始となる『30時間限界突破フェス』は「ABEMA」10周年を記念した特別番組で、人気オリジナル番組の特別版に加え「ABEMA」らし