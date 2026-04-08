ウルフアロンから３カウント取ったら1000万円、把瑠都が参戦！
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、４月11日（土）に開局10周年。それを記念した特別番組『30時間限界突破フェス』の目玉企画、『ウルフアロンから３カウント取ったら1000万円』の続報を報告。１人目の挑戦者として、大相撲元大関の把瑠都の参戦が決定した。
４月11日（土）午後３時から放送開始となる『30時間限界突破フェス』は「ABEMA」10周年を記念した特別番組で、人気オリジナル番組の特別版に加え「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送。当日は「ABEMA」全体を“フェス会場”に見立て、３チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できる。
このたび、柔道選手からプロレスラーに転身したウルフアロンが参戦する『ウルフアロンから３カウント取ったら1000万円』を『30時間限界突破フェス』の目玉企画として４月11日（土）に放送。2021年放送の『朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円』以来、５年ぶりとなる「1000万円シリーズ」。ルールは４分一本勝負とし、「マットに背中をつけて３カウントを奪う」または「投げ技で一本を取る」ことで勝利。なお、すべての打撃技、関節技、締め技および急所への攻撃、噛みつき行為は禁止となり、双方が柔道着を着用する。
本日、挑戦者１人目として身長197cm、体重200kgの体格と圧倒的なパワーを誇る大相撲元大関の把瑠都が参戦することを発表。そして、把瑠都の参戦に加え、新たに２人の挑戦者のシルエットが公開。１人はウルフと同じく柔道で世界を制した“金メダリスト”。もう一人は、格闘技の最前線で戦う現役の“RIZIN選手”となっている。
（C）AbemaTV, Inc.
４月11日（土）午後３時から放送開始となる『30時間限界突破フェス』は「ABEMA」10周年を記念した特別番組で、人気オリジナル番組の特別版に加え「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送。当日は「ABEMA」全体を“フェス会場”に見立て、３チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できる。
本日、挑戦者１人目として身長197cm、体重200kgの体格と圧倒的なパワーを誇る大相撲元大関の把瑠都が参戦することを発表。そして、把瑠都の参戦に加え、新たに２人の挑戦者のシルエットが公開。１人はウルフと同じく柔道で世界を制した“金メダリスト”。もう一人は、格闘技の最前線で戦う現役の“RIZIN選手”となっている。
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