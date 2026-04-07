徳島市の玄関口を彩るワシントンヤシの一部について倒木のリスクがあることなどから、市は2026年度中に撤去する方針であることが分かりました。撤去されることが決まったのは、JR徳島駅前から市中心部一体にかけて植えられているワシントンヤシのうち、阿波おどり会館前にある8本です。徳島市によりますと、会館前の広場を人が集まる空間にしようと再整備を検討する中で、枝や葉が落下するリスクがあることや、南海トラフ地震が発