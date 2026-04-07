新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage（通称ヒプステ）の新作公演「『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage《Fling Posse ＆ 麻天狼 feat. 鬼瓦ボンバーズ ＆ D4》」（以下、「ヒプステ《Fling Posse ＆ 麻天狼 feat. 鬼瓦ボンバーズ ＆ D4》」）の千秋楽２公演を、「ABEMA PPV」にて４月19日（日）12時からと17時から独占生放送する。 『