ヒプステ新作公演の千秋楽２公演をABEMA PPVで独占生放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage（通称ヒプステ）の新作公演「『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage《Fling Posse ＆ 麻天狼 feat. 鬼瓦ボンバーズ ＆ D4》」（以下、「ヒプステ《Fling Posse ＆ 麻天狼 feat. 鬼瓦ボンバーズ ＆ D4》」）の千秋楽２公演を、「ABEMA PPV」にて４月19日（日）12時からと17時から独占生放送する。
『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage（通称ヒプステ）は、大人気音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』（通称ヒプマイ）の舞台化シリーズ。2019年11月に初めて舞台化されて以降、『ヒプノシスマイク』の世界観を忠実に再現した圧巻のパフォーマンスで多くのファンを魅了し続けている。
このたび「ABEMA PPV」にて独占生放送が決定した「ヒプステ《Fling Posse ＆ 麻天狼 feat. 鬼瓦ボンバーズ ＆ D4》」は、2025年に上演された《MAD TRIGGER CREW ＆ どついたれ本舗 feat. 道頓堀ダイバーズ》、《Buster Bros!!! ＆ Bad Ass Temple feat. 糸の会 ＆ WESTEND-MAFIA》」続き、新たな D.R.Bに向けたストーリーを描く新作公演。本公演にはシブヤ・ディビジョン“Fling Posse”とシンジュク・ディビジョン“麻天狼”に加え、舞台オリジナルディビジョンであるアサクサ・ディビジョン“鬼瓦ボンバーズ”、“D4”が登場。
「ABEMA」では、その最終日となる４月19日（日）の２公演を独占生放送。オープニング演出とライブパートの内容が一部異なる【Mode A】（17時公演）と【Mode B】（12時公演）をそれぞれお届け。
なお、本公演は「ABEMA PPV」にて、４月６日（月）よりチケット販売開始。１週間のアーカイブ視聴付きチケットは各3,700 円（税込）、２週間のアーカイブ視聴付きチケットは各4,500円（税込）、２週間のアーカイブ視聴付き通しチケットは8,000円（税込）で購入・視聴することができる。
（C）『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage製作委員会
このたび「ABEMA PPV」にて独占生放送が決定した「ヒプステ《Fling Posse ＆ 麻天狼 feat. 鬼瓦ボンバーズ ＆ D4》」は、2025年に上演された《MAD TRIGGER CREW ＆ どついたれ本舗 feat. 道頓堀ダイバーズ》、《Buster Bros!!! ＆ Bad Ass Temple feat. 糸の会 ＆ WESTEND-MAFIA》」続き、新たな D.R.Bに向けたストーリーを描く新作公演。本公演にはシブヤ・ディビジョン“Fling Posse”とシンジュク・ディビジョン“麻天狼”に加え、舞台オリジナルディビジョンであるアサクサ・ディビジョン“鬼瓦ボンバーズ”、“D4”が登場。
「ABEMA」では、その最終日となる４月19日（日）の２公演を独占生放送。オープニング演出とライブパートの内容が一部異なる【Mode A】（17時公演）と【Mode B】（12時公演）をそれぞれお届け。
なお、本公演は「ABEMA PPV」にて、４月６日（月）よりチケット販売開始。１週間のアーカイブ視聴付きチケットは各3,700 円（税込）、２週間のアーカイブ視聴付きチケットは各4,500円（税込）、２週間のアーカイブ視聴付き通しチケットは8,000円（税込）で購入・視聴することができる。
（C）『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage製作委員会