フランス―モロッコ後半、先制ゴールを決めるフランスのエムバペ＝ボストン（共同）【ボストン共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会第28日は9日、ボストン競技場で準々決勝が始まって1試合が行われ、2大会ぶり3度目の優勝を目指すフランスがモロッコを2―0で下し、準決勝へ進んだ。フランスは3大会連続の4強入り。エムバペは先制点を挙げ、W杯で自身通算20得点とした。今大会は8ゴールで、得点ランキングで