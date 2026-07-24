漁獲の優等生、ダントツは松浦港マグロが獲れすぎて困っているとか、サンマやイカ、サケが歴史的な不漁だとか、ここ最近の海洋環境の変化もあって、メジャーな魚の資源動向が話題となっている。そうしたなか、安定した生産量を誇っているのが、今が旬の「アジ」だ。梅雨時から夏場のアジは、脂が乗っておいしいと言われ、刺し身はもちろん、塩焼きや干物なども人気だ。加えて多くのファンがいるのは、「アジフライ」であろう。千