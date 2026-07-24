農水省＝東京・霞が関農林水産省がコメの民間在庫量について、6月末時点で過去最大の243万トンに上ったとの調査結果をまとめたことが24日分かった。民間在庫の適正量とされる200万トンを大幅に超過しており、コメ余りによる価格下落がさらに加速する可能性がある。消費者には手が届きやすくなる一方、コメ農家の経営を圧迫する恐れもありそうだ。農水省は3月末時点で、6月末時点の民間在庫量を221万〜234万トンと予測したが、