農林水産省農林水産省は24日、全国約千店舗のスーパーで7月13〜19日に販売したコメ5キロの平均価格が4週連続で値下がりし、前週に比べ30円安い3373円だったと発表した。3400円を下回るのは2024年10月以来で、約1年9カ月ぶりの低水準。新米が出回るのを前に、在庫を減らすため特売の動きが続いている。銘柄米の平均価格は5円安い3450円。ブレンド米や小売りのプライベートブランド（PB）商品などは88円下がり、3128円だった。