4月5日 公開 日本マクドナルドは公式Xアカウントにて、次回期間限定ハンバーガーに関する動画を公開した。 今回公開された動画からは、「何かしら……来るわ！」「これは……新しいバーガー!?」「見えるぞ！私にも見える！」という3人の声を確認することができ、声から「機動戦士ガンダム」に登場する「アムロ」や「シャア」と推測されることや、右下の権利表記からガンダムとのコ