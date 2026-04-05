◇パ・リーグオリックス―日本ハム（2026年4月5日エスコンフィールド）オリックス・阿部翔太投手がアクシデントにより、緊急降板を強いられた。8回から今季初登板。3点を失い、なおも2死一塁で郡司へ5球目を投じた直後に左足を伸ばす仕草を見せた。厚沢投手コーチ、トレーナーがマウンドへ駆けつけ、阿部はベンチへ。程なくして岸田監督が佐藤一への交代を告げた。阿部は今季からサイドスローに転向。この日今季初昇格