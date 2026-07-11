10日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した辻発彦氏と館山昌平氏が、同日のDeNA戦で5失点で敗戦投手になった巨人・田中瑛斗について言及した。田中瑛は勝ち試合の7回、大勢が不安定だった時には8回を担当していたが、この日は4−3の6回に登板。3番・筒香嘉智から始まる打順も、1つもアウトを取ることができず5失点で敗戦投手になった。番組MCを務めた谷繁元信氏が「6回から田中瑛斗がいったんです